Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ

Российский олимпийский чемпион Токио-2020 Владислав Ларин сделал вид, что не понимает причин недопуска на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку. 27-летний спортсмен, который активно поддерживает войну в Украине и состоит в армейском ЦСКА, на полном серьезе рассчитывал выступить на первенств.

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Об этом Ларин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он отказался комментировать догадку журналистов о том, что он не соответствует критериям допуска именно из-за провоенной позиции и назвал решение международной федерации большим разочарованием.

"Сам факт новости является действительным. Причины недопуска мне неизвестны, вам лучше связаться с представителями всемирного тхэквондо и поинтересоваться у них. Если бы я что‑то знал – сказал бы. Представьте, когда готовишься к соревнованиям, а тебе говорят, что ты не едешь. Не самые приятные ощущения. Поддержка СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.)? Без комментариев", – сказал Ларин.

Атлет из страны-агрессорки после начала полномасштабного вторжения России агитировал жителей Карелии делать пожертвования в благотворительный фонд, на взносы из которого покупались медикаменты и боеприпасы. "Друзья, давайте вместе объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину", – заявил Ларин на видео.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийский комитет России (ОКР) назвал требование МОК осудить войну в Украине "сортировкой людей по происхождению" и "отречением от отечества".

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