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Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
996
Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ

Российский олимпийский чемпион Токио-2020 Владислав Ларин сделал вид, что не понимает причин недопуска на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку. 27-летний спортсмен, который активно поддерживает войну в Украине и состоит в армейском ЦСКА, на полном серьезе рассчитывал выступить на первенств.

Видео дня

Об этом Ларин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он отказался комментировать догадку журналистов о том, что он не соответствует критериям допуска именно из-за провоенной позиции и назвал решение международной федерации большим разочарованием.

Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ
Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ

"Сам факт новости является действительным. Причины недопуска мне неизвестны, вам лучше связаться с представителями всемирного тхэквондо и поинтересоваться у них. Если бы я что‑то знал – сказал бы. Представьте, когда готовишься к соревнованиям, а тебе говорят, что ты не едешь. Не самые приятные ощущения. Поддержка СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.)? Без комментариев", – сказал Ларин.

Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ
Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ

Атлет из страны-агрессорки после начала полномасштабного вторжения России агитировал жителей Карелии делать пожертвования в благотворительный фонд, на взносы из которого покупались медикаменты и боеприпасы. "Друзья, давайте вместе объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину", – заявил Ларин на видео.

Чемпион ОИ из РФ, который поддерживает войну, заявил, что не понимает отстранения от ЧМ

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийский комитет России (ОКР) назвал требование МОК осудить войну в Украине "сортировкой людей по происхождению" и "отречением от отечества".

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