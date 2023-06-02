Россия назвала нелегитимным требование МОК осудить войну в Украине

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал "неприемлемыми и нелегитимными" критерии допуска спортсменов из страны-агрессора к международным соревнованиям. При этом он потребовал исключить из условий "политические пункты" с осуждением войны в Украине.

Видео дня

Об этом Поздняков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нанесении ущерба российскому спорту и добавил, что его организация продолжает переговоры с функционерами из МОК.

"Продолжаем диалог с нашими коллегами из Лозанны. Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными. Безусловно, они приносят ущерб олимпийскому движению не только в России, но и в целом в мире. В самих рекомендациях, которые находятся в открытом доступе на сайте МОК и являются системой допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на международные соревнования, есть очевидные политические пункты, которые не позволяют двигаться дальше. Эти политические требования должны быть исключены", – сказал Поздняков.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агрессора в международные соревнования, так как "спорт – посол мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!