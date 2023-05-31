Чемпион ОИ из РФ заявил, что Россию надо вернуть на Олимпиаду, потому что 'спорт – посол мира'

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агресскорку в международные соревнования, так как "спорт – посол мира". Бывший депутат Государственной думы в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил федерации и другие организации в политических играх.

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Об этом Третьяк заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ". Олимпийский чемпион также назвал бессмысленным создание Россией альтернативных Олимпийских игр, ведь во многих видах спорта у спортсменов из РФ якобы не будет достойной конкуренции, что не вызовет интереса у болельщиков.

"Есть надежда, что мы вернемся в международную семью и поедем на Олимпиаду. Будем надеяться и будем готовиться. Нам нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы Олимпиада состоялась с нашим участием. В любом случае спорт – посол мира. Этот лозунг нужно везде писать крупными буквами. И нужно политику убрать от спорта. Это самое главное. Альтернативные ОИ? В хоккее вряд ли. К сожалению, выбор у нас ограничен. Кроме белорусов, есть еще Казахстан. Остальные сборные не такие сильные. Нам не с кем будет играть в альтернативном турнире. Это сложно", – отметил олимпийский чемпион.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала требование МОК осудить войну в Украине унижением для россиян.

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