Российским фигуристам остался только чемпионат Армении: известный тренер из РФ раздавлен санкциями против РФ

Российский тренер по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Александр Жулин признался, что спортсмены РФ оказались в ужасной ситуации после санкций. Ранее из-за войны в Украине Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов от всех соревнований, а теперь еще и отобрал у оккупантов этап Гран-при.

В комментарии championat.com Жулин был очень эмоционален и признался, что не знает, где соревноваться российским фигуристам в такой ситуации. Хотя неожиданно появился вариант с чемпионатом Армении.

"Да чего тут комментировать? Все ужасно. Смешали спорт с политикой. Ничего хорошего я не ждал. Будем надеяться, что здравый смысл когда-нибудь восторжествует. Что делать российскому фигурному катанию? Да хрен его знает. На чемпионате Армении выступать", – сказал Жулин.

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Отметим, что в ISU приняли решение забрать у РФ и Беларуси право претендовать на проведение турниров под эгидой организации. Также делегаты этих стран-агрессоров не смогут принять участия в конгрессе Союза конькобежцев, который состоится в июне, и соответственно не смогут претендовать на выборные должности.

В свою очередь ISU заявил, что выделит 200 000 швейцарских франков с целью поддержки украинских федераций конькобежного спорта и их членов в преодолении "трагической ситуации" в стране. И чтобы украинские спортсмены могли продолжать свою подготовку.

Ранее в России закатили истерику из-за дисквалификации фигуристов. Знаменитая российская тренер Татьяна Тарасова снова набросилась на руководство Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отстранения фигуристов из РФ. Участница чемпионатов мира и Европы выразила непонимание причин дисквалификации спортсменов страны-агрессора.

Также, как сообщал OBOZREVATEL, жена Пескова на фоне трагедии в Одессе рассказала о "теплом ощущение благодати и радости", вызвав брезгливость в сети. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка стала объектом жесткой критики со стороны фанатов, после поздравления с праздником Пасхи.