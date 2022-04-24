Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка стала объектом жесткой критики со стороны фанатов, после своего поздравления с праздником Пасхи. Несмотря на не прекращающиеся ракетные удары по Украине и постоянные смерти невинных украинцев, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у себя в Instagram начала рассказывать про "теплое ощущение благодати и радости".

47-летняя уроженка Днепра написала, что с каждым прожитым годом она больше понимает, что гармоничный внутренний мир, внутренний посыл и заповеди Божьи помогают ей быть счастливым, красивым и многогранным человеком.

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Любители спорта из РФ сразу предположили, что "гармоничный внутренний мир" ей в первую очередь дарят украденные благодаря супругу из бюджета деньги.

Юзеры припомнили и заповедь "Не убий", которую в точности "выполняют" российские войска в Украине.

Пользователи не смогли смириться с неискренностью в словах Навки.

"Фантастическое лицемерие от любительницы пиров во время "чумы", любительницы систематических демонстраций на фоне 20 млн.нищих в РФ бриллиантов и неуместно дорогих нарядов, неслучайной подрядчицы на гос.заказах, гражданки США, вызывающей естественное отвращение и чувство брезгливости за алчность,лицемерие и демонстрацию шикарной жизни на коррупционные доходы нечистоплотного пучеглазого говорящего попугая", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, после ракетного удара 23 апреля в Одессе было убито 8 человек. В том числе три поколения одной семьи. Из-за попадания снаряда в жилой дом погибла молодая женщина, ее 3-месячную дочь и мать.

24 апреля в день Пасхи из-за обстрела российскими оккупантами Очеретинской общине Покровского района Донецкой области погибли две девочки 14 и 5 лет.