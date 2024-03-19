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Российский глава IBA, скрывающий свою настоящую фамилию, обозвал проститутками "нейтральных спортсменов" из РФ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
2,4 т.
Российский глава IBA, скрывающий свою настоящую фамилию, обозвал проститутками 'нейтральных спортсменов' из РФ

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев бессмысленно раскритиковал выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов. Функционер, который из-за криминального прошлого скрывает свою настоящую фамилию Лутфуллоев, обозвал таких атлетов проститутками.

Об этом Кремлев в патриотическом угаре написал в своем Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат преступной войны против Украины заявил о намерении "перевоспитывать" спортсменов, которые соглашаются бороться за медали без флага и гимна РФ.

Умар Кремлев
Российский глава IBA, скрывающий свою настоящую фамилию, обозвал проститутками "нейтральных спортсменов" из РФ

"Те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за 30 сребреников свою душу. Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем (вас) и сделаем из вас настоящих патриотов", – выдал бред Кремлев.

Российский глава IBA, скрывающий свою настоящую фамилию, обозвал проститутками "нейтральных спортсменов" из РФ

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) пригрозил спортсменам уголовным преследованием за участие в Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. А глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Путина в использовании несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой для политической пропаганды.

Российский глава IBA, скрывающий свою настоящую фамилию, обозвал проститутками "нейтральных спортсменов" из РФ

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота спортсменами из РФ Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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