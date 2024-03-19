Российский глава IBA, скрывающий свою настоящую фамилию, обозвал проститутками 'нейтральных спортсменов' из РФ

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев бессмысленно раскритиковал выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов. Функционер, который из-за криминального прошлого скрывает свою настоящую фамилию Лутфуллоев, обозвал таких атлетов проститутками.

Об этом Кремлев в патриотическом угаре написал в своем Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат преступной войны против Украины заявил о намерении "перевоспитывать" спортсменов, которые соглашаются бороться за медали без флага и гимна РФ.

"Те, кто выступают или собираются выступать без флага и гимна, ведут себя как женщины с низкой социальной ответственностью, которые продали за 30 сребреников свою душу. Не продавайтесь за копейки, приезжайте к нам в Федерацию бокса России, мы перевоспитаем (вас) и сделаем из вас настоящих патриотов", – выдал бред Кремлев.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) пригрозил спортсменам уголовным преследованием за участие в Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. А глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Путина в использовании несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой для политической пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота спортсменами из РФ Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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