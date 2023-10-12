Российские БТРы удирали от украинцев: боец рассказал про засаду на оккупантов во время боев под Киевом

Командир взвода 3 ОШБр Евгений с позывным "Жмен" рассказал, как во время боев за Киевскую область его группа устроила засаду на территории, которую оккупировали россияне. Защитник, который до войны активно занимался спортом, в частности единоборствами и кроссфитом, и был частью фанатского движения "Динамо", уже думал, что вступает в последний бой. Однако именно соперник спасался бегством.

Свою историю, которая могла завершиться трагически, боец рассказал проекту "Эпизоды войны". Дело было 19 марта в Броварском районе Киевской области.

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"Находясь на позиции у нп Гоголев, я получил предложение пойти с группой на засаду и быстро согласился на эту авантюру. Уже собравшись, командир рассказал нам задачу и что наблюдала группа доразведки, которая была там ночью. Мы распределили роли, кто где должен находиться. Я в то время был оператором ПТРК Javelin. Подготовил морально свой второй номер к выходу, так как он до этого не был на подобных заданиях. И мы группой двинули на пикапах к нашим крайним позициям", – вспомнил "Жмен".

По словам бойца, дорога к точке засады была непростой. Поскольку все были загружены по-максимуму, а идти к месту, где враг не боялся двигаться днем, пришлось около 5 км от нашей передовой позиции.

"Только мы дошли до места засады (моей точкой стал "Т"-образный перекресток), как услышали звук БПЛА над нами. Все сразу залегли, забрасывая друг друга сухой травой, и ждали дальнейших команд командира. Через минуту до нас дошла информация от авангарда группы, что они слышат звук техники. В эту самую секунду, я сделал рывок к моему джавелину и начал готовить его к бою", – рассказал Евгений.

И через 30 секунд началось сражение, поскольку благодаря БПЛА оккупанты знали, где находились украинские бойцы.

"Подсоединяя ракету к пусковой, я слышу невыносимый звук техники. Повернувшись, я вижу в 7 метрах от себя голову мехвода БТР-82А, а он видит меня. Его действия: он прячет голову и резким поворотом машины начинает заворачивать в поворот и как можно скорее удаляться от нас. На следующих двух БТРах была пехота на броне. И тут я понимаю, что это наше последнее сражение и отступать уже некуда", – вспомнил Евгений.

"Я бросаю ПТРК на землю, беру в руки АК и вскидываюсь на врага, который уже целился в меня. Но от страха он не смог снять тугой предохранитель своего АК. Тогда я понял, как хорошо, что я холостил с АК, еще с 14-го года. Открыл по нему огонь, и он упал за маленькой башней БТРа. Меня прикрывали 2 РПГ и пулемет. Пулемет почему-то молчал, мой 2-й номер тоже не открыл огонь по пехоте, а два РПГ не попали в технику, которая заворачивала в поворот и удирала от нас", – добавил "Жмен.

Тогда боец взял в руки джавелин и выбежал на дорогу. А после того, как мимо Евгения проехал четвертый БТР, он сделал "свой самый дорогой выстрел в жизни – по цене квартиры в Киеве".

"Но оно того стоило. Какова была моя радость, когда я увидел черный гриб. Пока я готовился к выстрелу, группа начала уходить. Я выбежал еще раз на дорогу, чтобы посмотреть результат моего выстрела, но кроме дыма ничего не увидел. Затем уже присоединился к группе. У нас два легких 300, но идут сами на своих двоих", – отметил "Жмен".

"Уже дома мне не верилось, что они оказались настолько ссыкунами, что не развернули свои БТРы и не разорвали нас в клочья", – добавил защитник.

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