'Украли российский танк': украинский судья рассказал, как пересел на БМП, об обкуренных оккупантах и фильмах о войне вместо комедий

Андрей "Физрук" Менько из Ривненской области 13 лет работал баскетбольным судьей, обслуживал матчи мужской Суперлиги, а также преподавал в училище. Но в начале марта 2022-го он отправился защищать Украину от российских оккупантов и уже больше года держит оборону под Авдеевкой Донецкой области.

В разговоре с OBOZREVATEL Андрей рассказал о похищении российского танка, коронном блюде из армейской кухни и оккупантах, которые, как обкуренные, переступают через своих раненых или погибших побратимов и продолжают атаку.

Видео дня

– Пойти добровольцем было достаточно спонтанное решение. Поскольку я до этого никогда не служил и вообще не имел никакого отношения к армии. Но 2 марта 2022-го пошел в военкомат, а 3-го уже был во Львове. И с 24 марта в составе 110-й отдельной механизированной бригады стою у Авдеевки. Управляю бронетехникой. Это БМП-2 и танк.

– Это было ваше желание или слепое распределение?

– Когда набирали людей, спрашивали – кто, что. И я сказал, что готов. Сначала управлял БМП, БМП-2, и так оно пошло-пошло. А год назад, как раз на Покров, наши противники покинули танк, а мы подъехали ночью и вытащили, украли его. Не Т-90, но очень хороший был танк.

– Из современной иностранной бронетехники что-то видели или управляли?

– Видел второй Leopard.

– Можете провести какие-нибудь параллели между работой баскетбольного рефери и нынешней службой?

– Иногда нужно очень быстро бегать (улыбается). Бывают такие случаи, когда хорошие быстрые ноги очень помогают. Например, когда бросали тот же фосфор, то надо было очень быстро бежать. Но ночью очень красиво, кстати. Хотя на самом деле это страшная вещь. Может и БМП прожечь. Но максимально близко мы подъезжали на БМП – в 300 метрах от противника.

– Боевые действия в Донецкой области очень интенсивные, но вы иногда даже успеваете смотреть баскетбольные матчи.

– Бывает, если у нас там есть довольно неплохой интернет – "Старлинк" или еще что-то. Сейчас у нас нас его нет. Вот если удастся собрать деньги. А так когда есть возможность, то включаю в "Ютубе" и смотрю матчи.

– Олимпийский отбор мужской сборной смотрели?

– Нет, потому что у нас тогда был такой период… Бывает такое, что хочется хотя бы два часа в сутки поспать.

– Кроме Донбасса, где еще приходилось воевать?

– Больше нигде. Только на том фронте. И мы уже стоим там больше года. Вот как зашли весной 2022-го, так по сей день и держим там оборону.

– Чего больше всего не хватает на войне?

– Даже не знаю, по-разному бывает. Но иногда просто хочется поспать. Не хватает больше всего именно нормального сна.

– А как вас кормят?

– Мы сами себя кормим. Нам дают некоторые продукты, но большую часть продуктов мы, к сожалению, покупаем сами. Что мы только не умеем уже готовить. Вы к нам приезжайте, так мы вас таким накормим, что вы даже не представляете (улыбается).

– Так какое у вас на фронте коронное блюдо?

– Жареный картофель на таком диске, жареная рыба – сами ловили. Шашлыки были, делали из мяса.

– Тоже там ловили?

– Нет-нет (смеется). Из орков, думаю, они были бы не очень вкусными. Выезжали в город, там покупали мясо.

– Это не очень приятная тема, но были ли ранения за эти полтора года?

– Слава Богу, нет, но немного спина подкачала, поскольку танковый снаряд весит 22 кг. И нужно все делать бегом-бегом. Уже был в Днепре и лечился. На самом деле не очень приятно.

– Сколько БМП сменили за это время?

– Мы за этот период, слава Богу, потеряли только одну БМП.

– А уничтоженную технику оккупантов считаете? Засечки ставите?

– Крестики не ставим, но, поверьте, много. Не буду даже подсчитывать, но много. И потерь у них очень много. И у нас есть, но у них гораздо больше, потому что такое ощущение иногда, что они какие-то обкуренные или обколотые. Нормальные люди так не могут поступать. Бывало такое, что идут 10 человек, мина попала, двое из них уже лежат, а они их переступили и пошли дальше.

– Насколько представление о войне и то, что мы видели когда-то в военных фильмах, отличается от того, что происходит на самом деле?

– Когда мы смотрим фильмы о войне, это для нас как комедия. В реальном бою такого совсем не бывает.

– Что самое смешное?

– Например, если мина летит и она метрах в 20, то тебя как минимум осколками побьет. Это в лучшем случае. И ты дальше уже не побежишь. И у автомата есть магазин, где заканчиваются патроны. Нельзя 200 патронов за один раз отстрелять.

– А вы на войне смотрите фильмы о войне?

– Иногда да. Надо же как-то настроение поднять. И надо как-то отвлекаться, потому что это нереально просто. Если постоянно грузиться – это очень нехорошо.

– Не задумывались о военной карьере?

– Задумывался.

– И что – неужели бросите баскетбол?

– Не могу, особенно после того, как приехал на матчи и сделал первое вбрасывание, пожалуй, уже не брошу. Но буду ждать окончания войны и оставаться в рядах ВСУ до победы – ни шагу назад, только вперед.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вице-чемпион Европы под обстрелом спасал собак из горящей школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!