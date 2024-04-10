Российская фигуристка Алина Загитова восхитилась китайскими коллегами и их хореографами, за что сразу стала была жестко высмеяна в сети. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 назвала азиатов сородичами граждан РФ, у которых она подсмотрела некоторые элементы для собственных прокатов.

"Я специально смотрела уроки от наших сородичей, китайцев. Было довольно сложно, но все тренируется, нарабатывается и показывается уже в готовом варианте. Для тура выбираем самые лучшие номера в сезоне, тут тренеры говорят, какие номера им больше понравились. В разных номерах чувствую себя по-разному, всегда ценю, как тренеры подбирают мне программы", 0 сказала Загитова в интервью пропагандистским СМИ.

Читатели портала Sports.ru подняли на смех спортсменку. Они напомнили, что фигуристка представляет Татарстан, а также высмеяли ее желание стать журналисткой при незнании филологии.

"Боже, за что нам все это?", "Поздравляю татар с новыми сородичами", "Китайцы – это наши сородичи? Кто-нибудь может отправить Загитову учиться в школу? Она значение элементарных слов не знает", "Кстати, напоминаю – это будущая дипломированная журналистка и действующая ведущая на главном ТВ-канале в стране", "Если у Алины китайский телефон, коньки, машина и питается она лапшой, то это дает ей право считать китайцев родней", – пишут в комментариях.

Отметим, что в 2018 году Кремль организовал митинг в поддержку Владимира Путина накануне так называемых выборов президента России. Загитова принимала в нем активное участие, несмотря на 15-летний возраст, а использование несовершеннолетних в политической пропаганде запрещено законами РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

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