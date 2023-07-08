Украинская спортсменка и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова улетела отвлечься от проблем и забот в солнечную Испанию. У себя в Instagram 29-летняя уроженка Симферополя выложила фотографии с пляжного отдыха.

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На фотографиях загорелая спортсменка позирует на фоне потрясающих пейзажей Пальмы-де-Майорки. Анна снялась в белом бикини и черном купальнике с оригинальной геометрией.

И там и там Ризатдинова без стеснения демонстрирует свой плоский живот, показывая, что продолжает следит за собой и после ухода из большого спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ризатдинова вместе с вместе с партнером по "Танцах со звездами" Александром Прохоровым растрогала пользователей сети перформансом. Звезды станцевали на улицах Киева, передав всю боль нашей страны и граждан, которые борются за независимость.

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