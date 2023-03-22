''Пусть мир не забывает'': Ризатдинова станцевала на фоне разрушений Киева и довела сеть до слез. Видео

Украинская спортсменка и призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова вместе с партнером по "Танцах со звездами" Александром Прохоровым растрогала пользователей сети перформансом. Звезды станцевали на улицах Киева, передав всю боль нашей страны и граждан, которые борются за независимость.

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Роликом девушка поделилась в Instagram. Знаменитости предстали в черных лаконичных нарядах на фоне символических локаций пасмурной столицы. Погода будто бы способствовала танцорам и отобразила состояние души каждого жителя Украины. Кадры танца начались с сердца Киева – Софийской площади (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Даже воздушная тревога не испугала артистов доснять чувственный номер. Анна своим танцем хочет напомнить миру, что война в Украине продолжается и огромное количество человек погибает каждый день, защищая мир своей грудью. Вместе с видео Ризатдинова запустила флешмоб с хештегом stillwarinukraine.

"Каждый день на мою страну падают российские бомбы, каждый день умирают герои и украинские дети. В это же время весь мир живет как в параллельной реальности. Россияне приходят с символикой войны на трибуны теннисных кортов, а их спортсмены будут участвовать в мировых соревнованиях по фехтованию... Я не могу не злиться, потому что мир не хочет замечать трагедию моего народа!", – написала в личном блоге гимнастка.

По ее словам, эта постановка есть символом того, что Киев выстоял перед российской агрессией в прошлом году. Потому другие города Украине не падут и будут освобождены. Фолловеры не смогли сдержать слез, засыпав Анну и Александра комплиментами.

"Невероятный танец", "Делаете большое дело! Вы воины на своем фронте", "Это очень сильно. Молодцы. Надеюсь, что люди при просмотре этого танца хоть немного задумаются про цену нашего сегодня и будущего", "До слез и мурашек", "Очень чувственно", – пишут люди.

Как недавно рассказал OBOZREVATEL, ирландский виолончелист Патрик Декстер исполнил украинскую народную песню "Ой у вишневому саду". Артист тронул тонкой мелодией своих фанов и напомнил украинцам, что мы не одни. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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