Разрыв шаблонов: чемпионка Европы из РФ, говоря об Украине, рассказала, что в Америке 'просто не смотрят телевизор'

Двукратная чемпионка Европы по плаванию Дарья Клишина рассказала о том, что обычные американцы якобы не следят за преступной войной России против Украины. Представительница страны-агрессорки, которая долгое время проживает в США, добавила, что журналисты стали меньше времени уделять агрессии РФ.

Об этом Клишина заявила в интервью порталу Чемпионат.com. По словам призерки чемпионата мира, многие американцы в отличие от подавляющего большинства россиян не смотрят телевизор, а кроме того, у них есть возможность находить нужную информацию в сети.

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"Обычные люди, не связанные каким-то образом с политикой или телевидением как местом, где следишь за новостями, даже не знают никаких деталей в принципе. Они слышали, что что-то происходит, что идет СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), но больше ничего об этом не знают. Сейчас в Америке не так активно это освещается по телевизору, как было изначально. Меньше внимания к теме в новостях. Ну и многие люди просто не смотрят телевизор. В интернете можно много чего найти. А по ТВ изначально России было очень много, полгода – 100%. Сейчас – меньше", – сказала Клишина.

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