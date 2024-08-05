'Раздражает. Не можем насладиться': соперница Магучих из России пожаловалась на тему войны в Украине

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая на Олимпийских играх в Париже выступала под флагом Кипра, назвала тему войны в Украине лишней на турнире во Франции. Уроженка подмосковного Одинцово цинично пожаловалась на то, что обсуждение агрессии ее родной страны портит атмосферу соревнований.

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Об этом Куличенко заявила в интервью порталу Sport24. 22-летняя прыгунья в высоту отметила, что "не несет ответственность за действия стран". Кроме того, псевдкиприотка повторила нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта, чему не место на Олимпиаде.

"Я не несу ответственность за действия стран. Это политика. И я не понимаю, почему люди пытаются вовлечь политику в спорт. Мы живем в безумном мире. Я думаю, что Олимпиада – отличное место, где можно абстрагироваться от этого и не думать об этом. Но люди все равно пытаются вовлечь политику во все. И это раздражает. Мы не можем насладиться соревнования из-за подобного. Меня не волнует, что думают люди вокруг. Я просто концентрируюсь на том, что делаю", – сказала Куличенко.

Ранее она возмутилась высказыванию украинки Ярославы Магучих о допуске россиянки на Олимпиаду. Перед стартом Игр Куличенко угодила в громкий скандал, когда у нее обнаружили аккаунт в OnlyFans. При этом брат спортсменки обвинил во всем Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих подтвердила статус главной фаворитки и взяла "золото" Олимпийских игр в прыжках в высоту.

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