Обнаженные видео: у соперницы Магучих из России обнаружили аккаунт в OnlyFans перед Олимпиадой-2024

21-летняя легкоатлетка сборной Кипра Елена Куличенко угодила в громкий скандал накануне старта Олимпийских игр 2024 года в Париже. У уроженки подмосковного Одинцово, которая выступает в секторе для прыжков в высоту, где феерит украинка Ярослава Магучих, обнаружили аккаунт на сервисе OnlyFans.

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Об этом информирует портал eReportaz.gr, который провел расследование этого дела. Журналисты обнажили обнаженные видео и фото Куличенко, которые по платной подписке появились на ее странице на известной платформе.

При этом сама спортсменка, которая с 2021 года проживает в США, но представляет Кипр, чьим знаменосцем была выбрана перед ОИ-2024, отвергла обвинения. По ее словам, материалы были сгенерированы искусственным интеллектом. При этом россиянка не сделала ничего, чтобы закрыть свой аккаунт на OnlyFans или добиться удаления роликов.

В Олимпийском комитете Кипра в курсе ситуации и обратился к Куличенко с просьбой закрыть свой профиль, однако легкоатлетка ответила отказом. Существует также версия, что обнаженные материалы уроженки России подлинные, однако были слиты в сеть из мести.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитета (МОК) выдвинул новый запрет для российских спортсменов на Играх-2024.

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