'Вам своего мало?' Российскую легкоатлетку взбесили слова Магучих

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая представляет Кипр на Олимпиаде-2024, гневно отреагировала на слова Ярославы Магучих о ее допуске к Играм. Украинка раскритиковала разрешение уроженке Одинцово выступить в Париже, что в буквальном смысле взбесило ее соперницу по сектору для прыжков в высоту.

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Об этом Куличенко рассказала в интервью порталу Sport24. По словам представительницы страны-агрессорки, Магучих якобы занимается политизацией спорта, называя спортсменку пророссийской. Псевдокиприотка также призналась, что не общается с нашей соотечественницей.

"Да, я видела, что там говорили. Но опять же: мы с ней были в секторе два раза, она не контактирует со мной, я ничего ей не говорю. Я не знала бы об этом, тоже спокойно бы себе жила, а тут эта мысль у меня в голове крутится, думаю: "Блин, реально сказала/не сказала?". Так бесит, когда начинают политику впутывать в спорт, думаю: вам своего мало? У политиков есть, где можно всем этим заниматься, что вы в спорт это тянете? Дайте нам соревноваться спокойно", – сказала Куличенко.

Отметим, что перед стартом Олимпиады спортсменка угодила в громкий скандал, когда у нее обнаружили аккаунт в OnlyFans. При этом брат Куличенко обвинил во всем Украину и Ярославу Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих подтвердила статус главной фаворитки и взяла "золото" Олимпийских игр в прыжках в высоту.

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