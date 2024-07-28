Магучих и Украину обвинили в том, что у легкоатлетки из России нашли обнаженные видео на OnlyFans

Брат прыгуньи в высоту Елены Куличенко, Владимир встал на защиту своей сестры, аккаунт которой на OnlyFans недавно нашли СМИ. По мнению россиянина, во всем виновата Украина и украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, а делается это для того, чтобы якобы выбить Елену из психологического равновесия.

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22-летняя Куличенко родилась в Подмосковье, однако с 2022 года отказалась от паспорта РФ. Родители спортсменки оформили гражданство Кипра, чтобы дочь смогла продолжать спортивную карьеру.

Владимир уверен, что это все случившееся, это происки Запада, которые и придумали "этот фейк".

"Это всё искусственно созданная ситуация, которую раздули на пустом месте.И, естественно, здесь психологический момент очень решает. Я не знаю, видели вы или нет, но главная конкурентка в дисциплине, где будет выступать Елена, — гражданка Украины Магучих, которая против российских спортсменов. Её победа — это имиджевый момент для Запада", — заявил Владимир в интервью пропагандистам Regnum.

Отметим, что Куличенко была знаменосцем сборной Кипра на торжественной церемонии открытия Летних олимпийских игр в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля журналисты обнаружили обнаженные видео и фото Куличенко, которые по платной подписке появились на ее странице на известной платформе.

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