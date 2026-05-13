Все видели состояние дорог после зимы: основные маршруты были непроездными, это имеет негативное влияние на логистику военных грузов, эвакуацию раненых, выполнение военных задач, качество жизни гражданских и на экономику в целом. Ведь дороги – это артерии экономики страны.

Еще в марте Президент поручил собрать минимальную потребность, и дал поручение выделить 52 млрд на текущий ремонт дорог, чтобы обеспечить проезд ключевыми магистралями.

Важно, что речь ни в коем случае не идет о капитальных ремонтах, а исключительно о текущем ремонте для обеспечения проезда.

По состоянию на сегодня из порученных Президентом 52 млрд грн выделено только 3 млрд.

При этом дорожная отрасль отнеслась к выполнению задачи ответственно: задействованы тысячи единиц техники и дорожных рабочих, которые с 6 утра до поздней ночи восстанавливали дорожную сеть.

Долг только перед Autostrada за текущий ремонт дорог на 1 июня составит более 6 млрд грн.

Ежедневно, чтобы вовремя выплачивать заработную плату, рассчитываться перед поставщиками за материалы, платить налоги, компания платит проценты по кредитам, что является для нас прямыми убытками вследствие несвоевременного финансирования выполненных работ.

На сегодня четкого понимания сроков погашения задолженности нет.

Если и в дальнейшем выполненные работы не будут профинансированы, мы будем вынуждены остановить работы, ведь размер кредитных линий и имеющегося финансирования ограничен.