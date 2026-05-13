Верховная Рада хочет отменить льготы на посылки до 150 евро. Мое отношение к законопроекту – отрицательное. Потому что вы вряд ли видели среди тех, кто заказывает из Китая, состоятельных людей. Это способ сэкономить для тех, у кого денег мало. Но давайте честно посмотрим, по кому ударит.

Первое: 82% малообеспеченных украинцев – против. Любой закон должен приниматься на благо людей.

Второе и самое важное: закон ударит по нашим военным. Они заказывают в Китае запчасти, амуницию, пульты к FPV. Теперь за все это придется платить еще и дополнительно. Люди, которые ежедневно рискуют жизнью, должны будут доплачивать из своего кармана.

Также под "ударом":

– малообеспеченные жены военных, которые покупают самое необходимое для детей;

– люди, заказывающие дешевую одежду, обувь или товары для семьи.

После принятия закона они смогут позволить себе на 30% меньше вещей. Просто потому, что вместо товара придется отдавать деньги налогам.

И главное, о чем почти не говорят:

После введения закона государство НЕ НАЧНЕТ получать деньги. Мы просто перестанем получать товары с китайских платформ. AliExpress и Temu не будут платить НДС в бюджет Украины. Нас просто отключат. Это убьет индивидуальные поставки амуниции, запчастей и кучи критических вещей. А доходы государства будут – ноль.

Что еще изменится?

– Тарифы на посылки вырастут. Нагрузка ляжет на потребителя. От 20%, а может и больше.

– Время доставки увеличится. Логистика не изменится, но растаможка замедлится. Наша таможенная инфраструктура к этому не готова. Возможна полная блокировка на несколько месяцев.

– Расходы на дополнительную инфраструктуру могут превысить доход от дополнительных поступлений.

Относительно ответственности маркетплейсов:

Законопроект предлагает разделить ответственность за растаможку между почтовым оператором и маркетплейсом. Но большие маркетплейсы не будут подстраиваться под маленький рынок Украины. Если это будет сложно – нас просто отключат. К подобным изменениям нужно готовиться годами, учитывая опыт других стран, когда администрирование обходилось дороже, чем поступления от платежей.

Итог:

Вместо того, чтобы повышать налоги на богатых, нам предлагают поднять их на бедных. Возможно, так в мире было всегда. Но мне хочется жить в Украине, где налоги платят богатые, а не те, кто едва сводит концы с концами.

P.S. Как эксперт по международной логистике, я уже не раз высказывал свою позицию. И после таких постов представители ритейла часто приходили в комментарии писать "свою правду". Поэтому скажу заранее: да, я понимаю, что вам хотелось бы, чтобы бедная часть населения покупала дешевые товары у вас с наценкой 30–50%. Но в стране война. И порой стоит подумать о людях и военных, а не о наценке.