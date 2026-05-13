Вячеслав Лысенко
Бизнесмен, инвестор, эксперт по международной логистике

Вместо того, чтобы повышать налоги на богатых, нам предлагают поднять их на бедных

Верховная Рада хочет отменить льготы на посылки до 150 евро. Мое отношение к законопроекту – отрицательное. Потому что вы вряд ли видели среди тех, кто заказывает из Китая, состоятельных людей. Это способ сэкономить для тех, у кого денег мало. Но давайте честно посмотрим, по кому ударит.

Первое: 82% малообеспеченных украинцев – против. Любой закон должен приниматься на благо людей.

Второе и самое важное: закон ударит по нашим военным. Они заказывают в Китае запчасти, амуницию, пульты к FPV. Теперь за все это придется платить еще и дополнительно. Люди, которые ежедневно рискуют жизнью, должны будут доплачивать из своего кармана.

Также под "ударом":

– малообеспеченные жены военных, которые покупают самое необходимое для детей;

– люди, заказывающие дешевую одежду, обувь или товары для семьи.

После принятия закона они смогут позволить себе на 30% меньше вещей. Просто потому, что вместо товара придется отдавать деньги налогам.

И главное, о чем почти не говорят:

После введения закона государство НЕ НАЧНЕТ получать деньги. Мы просто перестанем получать товары с китайских платформ. AliExpress и Temu не будут платить НДС в бюджет Украины. Нас просто отключат. Это убьет индивидуальные поставки амуниции, запчастей и кучи критических вещей. А доходы государства будут – ноль.

Что еще изменится?

– Тарифы на посылки вырастут. Нагрузка ляжет на потребителя. От 20%, а может и больше.

– Время доставки увеличится. Логистика не изменится, но растаможка замедлится. Наша таможенная инфраструктура к этому не готова. Возможна полная блокировка на несколько месяцев.

– Расходы на дополнительную инфраструктуру могут превысить доход от дополнительных поступлений.

Относительно ответственности маркетплейсов:

Законопроект предлагает разделить ответственность за растаможку между почтовым оператором и маркетплейсом. Но большие маркетплейсы не будут подстраиваться под маленький рынок Украины. Если это будет сложно – нас просто отключат. К подобным изменениям нужно готовиться годами, учитывая опыт других стран, когда администрирование обходилось дороже, чем поступления от платежей.

Итог:

Вместо того, чтобы повышать налоги на богатых, нам предлагают поднять их на бедных. Возможно, так в мире было всегда. Но мне хочется жить в Украине, где налоги платят богатые, а не те, кто едва сводит концы с концами.

P.S. Как эксперт по международной логистике, я уже не раз высказывал свою позицию. И после таких постов представители ритейла часто приходили в комментарии писать "свою правду". Поэтому скажу заранее: да, я понимаю, что вам хотелось бы, чтобы бедная часть населения покупала дешевые товары у вас с наценкой 30–50%. Но в стране война. И порой стоит подумать о людях и военных, а не о наценке.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
