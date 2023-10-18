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"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
4,6 т.
'Расскажи это украинцам'. Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов обвинил Израиль в бомбежке больницы в секторе Газа. У себя в Instagram 35-летний дагестанец назвал случившееся "геноцидом".

"Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился", – написал в соцсетях бывший боец.

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети
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Такое поведение Нурмагомедова вызвало бурное возмущение у соотечественников.

"Так и есть. Все население Газы в заложниках у боевиков, которые в том числе разбомбили свою же больницу", – пишут юзеры.

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Болельщики советуют Хабибу рассказать украинцам про бомбежки лишь потому, что ты родился и живешь в Украине.

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети
"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Фанаты интересуются, а является ли путь к миру уничтожение сотен мирных участников музыкального фестиваля в Израиле?

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети
"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Комментаторы обсуждают фотографию последствий, на которой не видно воронки от якобы бомбардировки.

"Чтобы 500(уже 800 заявляют) человек погибло и 900 ранено, там от больницы ничего не должно было остаться. По факту есть повреждения только на стоянке. И то без крупных воронок", – отмечают юзеры.

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети
"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли не менее 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения. ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты.

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистская террористическая группировка "Исламский джихад".

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Армия обороны Израиля заявила, что не наносила ударов по больнице в Газе. По данным разведки, смертельный взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад".

"Расскажи это украинцам". Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

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