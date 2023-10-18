'Расскажи это украинцам'. Хабиб назвал виновных во взрыве в больнице в секторе Газа и получил ответку в сети

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов обвинил Израиль в бомбежке больницы в секторе Газа. У себя в Instagram 35-летний дагестанец назвал случившееся "геноцидом".

"Бомбить больницу, полную детей и беженцев – это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился", – написал в соцсетях бывший боец.

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Такое поведение Нурмагомедова вызвало бурное возмущение у соотечественников.

"Так и есть. Все население Газы в заложниках у боевиков, которые в том числе разбомбили свою же больницу", – пишут юзеры.

Болельщики советуют Хабибу рассказать украинцам про бомбежки лишь потому, что ты родился и живешь в Украине.

Фанаты интересуются, а является ли путь к миру уничтожение сотен мирных участников музыкального фестиваля в Израиле?

Комментаторы обсуждают фотографию последствий, на которой не видно воронки от якобы бомбардировки.

"Чтобы 500(уже 800 заявляют) человек погибло и 900 ранено, там от больницы ничего не должно было остаться. По факту есть повреждения только на стоянке. И то без крупных воронок", – отмечают юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли не менее 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения. ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты.

Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистская террористическая группировка "Исламский джихад".

Армия обороны Израиля заявила, что не наносила ударов по больнице в Газе. По данным разведки, смертельный взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад".

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