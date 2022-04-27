Президент России Владимир Путин получил порцию жестких комментариев в интернете от своих же болельщиков после встречи с олимпийцами в Кремле. После двухнедельного карантина к главе РФ пришли в частности фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После церемонии награждения (спортсменам дали "Орден Дружбы") Путин ближе пообщался со спортсменами, в частности выдав шутку про фигурное катание.

"Вообще не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит", – заявил Путин.

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Также главный террорист планеты ответил на вопрос о хоккее.

"Я, когда впервые встал на коньки, проехал от бортика до бортика – хотел их тут же снять и выбросить. Думаю, совсем уж не мое, потом уж раскатался. Игра всегда захватывает", – сказал Путин.

В комментариях фанаты высмеяли поведение своего президента, назвав его посмешищем и припомнив ему "обнуление".

"Я когда стал президентом - подумал совсем уж не мое, но потом "раскатался", сроки обнулил, пенсионный возраст поднял, щас вот денацификацию провожу", – стебуться юзеры.

Кое-кто намекает, на скорую кончину своего "деда".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина раскритиковали в интернете после слов о несправедливостью введенных спортивных санкций. Глава РФ заявил, что атлетов страны "подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам".