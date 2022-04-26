Путин возмутился несправедливостью санкций и заявил о дискриминации. Российские болельщики все ему высказали в ответ

Президент России Владимир Путин получил множество критических отзывов в свой адрес от своих же болельщиков после слов о несправедливостью введенных спортивных санкций. Глава РФ заявил, что атлетов страны "подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам".

Путин уверен, что все наказания, которые в адрес российских спортсменов вынесли различные международные федерации – они все были исключительно из-за национальности пострадавших. Это, по мнению президента России, никак не совместимо "с принципами олимпизма и паралимпизма".

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Фанаты назвали такие слова Путина анекдотом, предложив ему вспомнить, не случалось ли до этого никаких "спецопераций".

Юзеры называют Путина "больным" и полностью "оторванным от реальности".

Болельщики считают, что так может высказывать, лишь человек с "диагнозом". Путину советуют "дать таблеток".

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме возмутилась дисквалификацией двукратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова.

25-летний пловец был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".