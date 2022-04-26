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Путин возмутился несправедливостью санкций и заявил о дискриминации. Российские болельщики все ему высказали в ответ

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин получил множество критических отзывов в свой адрес от своих же болельщиков после слов о несправедливостью введенных спортивных санкций. Глава РФ заявил, что атлетов страны "подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам".

Путин уверен, что все наказания, которые в адрес российских спортсменов вынесли различные международные федерации – они все были исключительно из-за национальности пострадавших. Это, по мнению президента России, никак не совместимо "с принципами олимпизма и паралимпизма".

Владимир Путин.
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Фанаты назвали такие слова Путина анекдотом, предложив ему вспомнить, не случалось ли до этого никаких "спецопераций".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Юзеры называют Путина "больным" и полностью "оторванным от реальности".

Комментарии болельщиков

Болельщики считают, что так может высказывать, лишь человек с "диагнозом". Путину советуют "дать таблеток".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме возмутилась дисквалификацией двукратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова.

Рылов и Путин

25-летний пловец был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".