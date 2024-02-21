Путин на открытии 'Игр будущего' заявил о величии России и стал посмешищем в сети

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Казани фиджитал-турнира "Игры Будущего", который состоится с 21 февраля по 3 марта. В своей речи главарь Кремля заявил, что РФ "остается одной из ведущих спортивных держав".

"Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. "Игры Будущего" – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. "Игры Будущего" – наш дар мировой спортивной семье", – заявил Путин.

Такой пафос со стороны российского диктатора получил неожиданную реакцию со стороны российских болельщиков. Они не стали поддерживать своего лидера, а устроили ему настоящую травлю в интернете.

Самым заплюсованным комментарием стал пост про смерть Путина.

"Хорошо что эликсир бессмертия не изобрели. Так что рано или поздно этот день настанет и тогда даже трезвенники напьются от счастья", - пишут в интернете.

Путина называют лицемером и лгуном.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее подобную реакцию от соотечественников получил вице-премьер РФ. Дмитрий Чернышенко заявил о величии России и стал посмешищем в сети.

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