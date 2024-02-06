Вице-премьер РФ заявил о величии России и стал посмешищем в сети

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, возглавлявший в 2014-м организационный комитет Олимпиады в Сочи, заявил, что мировой спорт немыслим без России. Чиновник уверен, что все международные турниры, которые прошли в его стране, помогли обрести "уверенность и гордость".

"10 лет, с одной стороны, вроде бы небольшой срок, но это уже половина поколения. И мы видим новых спортсменов, новых героев, которые во славу России будут завоевывать победы, как бы ни хотелось нашим недругам нас изолировать от спорта. Потому что мировой спорт немыслим без России. Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы", – сказал Чернышенко в интервью ТАСС.

В интернете российские болельщики высмеяли такой пафос своего вице-премьера.

"Россия – величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы ...над белорусами", – пишут юзеры.

Чернышенко обращают внимание, что после начала полномасштабного вторжения и бана России на международных турнирах, уровень мирового спорта не упал.

Кроме того, пользователи стебутся с фразы "мы будем продолжать дарить миру наши победы".

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