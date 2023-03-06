''Пусть готовятся выбрасывать на помойку медали'': в России, создавшей госситему допинга, обвинили европейцев в жульничестве

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев пригрозил Норвегии и другим странам судами из-за спортсменов с терапевтическими исключениями. Представитель страны-агрессорки, которая построила государственную систему допинга, обвинил северян в манипуляциях с лекарствами от астмы.

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Об этом бывший биатлонист заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам Васильева, такие спортсмены не могут считаться здоровыми, а якобы просто подделывают свои диагнозы, чтобы законно применять запрещенные вещества.

"Многочисленные судебные разбирательства со всеми так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут, потому что такому положению вещей противоречит сама природа. Не может больной человек обыгрывать здорового, такое возможно только в том случае, если он сфабриковал диагноз и принимает запрещенные препараты, прикрываясь справкой. И возмущенных, помимо россиян, будет все больше и больше. Я уверен, что обязательно вскроется, на каких препаратах они все бегали, так что пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали", – сказал чемпион Олимпиад.

Накануне сборная России по биатлону была официально лишена бронзовой медали женской эстафеты на Игра 2014 года в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Россией и Беларусью вспыхнул скандал после того, как спортсменов из РБ не допустили к гонке на чемпионате РФ по биатлону.

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