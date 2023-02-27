''Расстроились и напряглись'': между Россией и Беларусью вспыхнул скандал в биатлоне. РФ ''кинула'' соседей

Беларуские биатлонисты не были допущены к гонке с массовым стартом на чемпионате России, которая накануне состоялась в Ижевске. Соответствующее решение приняло жюри соревнований, что может привести не только к спортивному, но и дипломатическому скандалу между странами.

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Об этом в своем Telegram-канале написал российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что в результате в гонке приняли участие не 60 спортсменов, как должно быть согласно регламенту, а 53. Он отметил, что беларусы уже подняли вопрос относительно инцидента.

"Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске Союз биатлонистов России (СБР) проблему не решил. Бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши беларуские друзья! Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический! Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших беларуских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идет очень большая разборка! Ух!" – подчеркнул Губерниев.

Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Эрик Лессер уверен, что российских спортсменов нельзя допускать на международные соревнования, а диктатор Владимир Путин использует спорт для демонстрации величия РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды мирового биатлона – норвежцы братья Бе – выступили против участия россиян в соревнованиях. Их слова вызвали шквал ненависти в России.

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