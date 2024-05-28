Зеленский в Португалии встретился с президентом и премьером страны и подписал соглашение о безопасности. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, прибыл в Португалию. Глава государства встретился с премьер-министром Луишем Монтенегро и планирует переговоры с президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Об этом сообщил португальский вещатель RTP. Трансляцию пресс-конференции политиков ведет Youtube-канал Офиса президента.

Украинский лидер поблагодарил Португалию за поддержку наших людей, отметил участие страны в оборонных инициативах, за тренировку наших пилотов на F-16. Стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Также Зеленский сообщил, что страна-партнер примет участие в Саммите мира в Швейцарии.

Самолет с главой государства прибыл на военный аэродром Фиго Мадуро в Лиссабоне около 14:45 по местному времени. Его встретили премьер-министр страны Луис Монтенегро и президент Марсело Ребелу ди Соза.

В преддверии приезда Зеленского на сайте португальского лидера отметили, что этот визит "является частью совместного намерения углубить замечательные отношения между двумя государствами с особым упором на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны".

Напомним, Зеленский должен был посетить Португалию еще в середине мая, однако вынужден был отложить поездку из-за наступления оккупантов на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 28 мая Зеленский посетил Бельгию и встретился с Королем Филиппом. Стороны обсудили первый глобальный саммит мира, направленный на установление справедливого мира в Украине. Президент Украины поделился с бельгийским монархом своим видением и ожиданиями от Саммита.

– Также в Бельгии Зеленский посетил авиабазу, где пилоты проходят обучение на истребителях F-16. Это произошло после подписания двустороннего соглашения между Украиной и Бельгией.