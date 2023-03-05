newspaper
img

У России отобрали медали "украинской" гонки Олимпиады в Сочи

Максим Иншаков
Биатлон
2 минуты
486
У России отобрали медали 'украинской' гонки Олимпиады в Сочи

Сборная Чехии по биатлону получила бронзовые медали женской биатлонной эстафеты Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Свои награды Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова получили после дисквалификации команды России.

Видео дня

Торжественная церемония награждения прошла на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

"Эти девушки относятся к поколению, благодаря которому вся Чехия любит биатлон. 9 лет назад на ОИ чешская сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей. Последнюю, команда получила лишь через девять лет из-за российского допинга. Справедливость восторжествовала", - говорится в сообщении НОК Чехии.

В конце 2017 года Ольга Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

 

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской эстафеты и официально лишил сборную России серебренной медали.

 

Напомним, что 21 февраля 2014 года сборная Украины в составе Юлии Джимы, Виты и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной стала олимпийскими чемпионками Сочи.

 

Для Украины на тот момент эта награда стала всего вторым "золотом" зимних Олимпиад после победы фигуристки Оксаны Баюл на Играх 1994 года.

У России отобрали медали ''украинской'' гонки Олимпиады в Сочи

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!