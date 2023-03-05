Сборная Чехии по биатлону получила бронзовые медали женской биатлонной эстафеты Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Свои награды Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова получили после дисквалификации команды России.

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Торжественная церемония награждения прошла на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

"Эти девушки относятся к поколению, благодаря которому вся Чехия любит биатлон. 9 лет назад на ОИ чешская сборная по биатлону завоевала в общей сложности шесть медалей. Последнюю, команда получила лишь через девять лет из-за российского допинга. Справедливость восторжествовала", - говорится в сообщении НОК Чехии.

В конце 2017 года Ольга Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской эстафеты и официально лишил сборную России серебренной медали.

Напомним, что 21 февраля 2014 года сборная Украины в составе Юлии Джимы, Виты и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной стала олимпийскими чемпионками Сочи.

Для Украины на тот момент эта награда стала всего вторым "золотом" зимних Олимпиад после победы фигуристки Оксаны Баюл на Играх 1994 года.

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