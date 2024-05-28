Хотите знать, как это будет? Сперва начнутся атаки по Ублюдистану. Дальнобойные ракеты полетят уже не в Белгород и Курск, а гораздо дальше, вглубь скотобазы. С их прилетом улетучится "мирный флер" мохнатой жизни и забудется парадигма "Украине хана, а нам за это ничего не будет". А потом выяснится, что Крым вообще "не ваш". И что лучше уползти оттуда, пока вас не превратили в объект для поминок. И это будут только предварительные ласки глубинариев, зажатых между мамулечкой и гойдой. Параллельно начнется процесс полного разложения армии, которая уже обезглавлена.

Каким вороватым бы ни был Шойгу – он имел представление о структуре вооруженных сил пещеры, и поддерживал их на зоновском уровне. Оленевод, конечно, туповат, но и выпускники Академии Генштаба – не Эйнштейны. Морда Гурулева сшита из мудей и способна напугать Гитлера, но она знакома с военными картами. Сам генерал-депутат – алкаш первостатейный, но способен спланировать военную операцию, и что-то понимает про стратегию и тактику ведения войны. Поставь Путин на место Шойги хотя бы лысый череп Суровикина – тот окружил бы себя лояльными выдвиженцами, имеющими представление о военном деле. А так получилось, что Путин обезглавил военное ведомство и начал его кошмарить в разгар войны, которую сам же и затеял. И теперь на Фрунзенской набережной вся власть принадлежит ФСБ, мордующей генералов именем Тухаческого. Поставить во главе воюющей армии гражданского аудитора мог только стратег-суицидник. Ведь кого потащит за собой Белоусов? В военном деле он "ни бум-бум", знакомых генералов у него нет. Кто будет планировать военные операции? Бухгалтеры да счетоводы? Ну, насобирают они денег, Путло двинет речь об объявлении войны Украине и введении военного положения с полной мобилизацией – и что? Как быстро доктор Хаймарс перемелет в фарш легион подмосковной гопоты и вооруженных до зубов дворников-джамшутов? Хотя – чем вооруженных? Палками-стрелялками? Потому что современного оружия и приличной техники в пещере тоже нет: все было разграблено профессионалами в погонах – честь им и хвала!

Режим Путина переживает предсмертные галлюцинации – с новой волной запретов и судилищ, и последним выплеском тестостерона. Вот сейчас снимут запрет с Талибана, сольются в экстатическом поцелуе и родят какой-нибудь новый гибрид. Иранским аятоллам вообще не до пещеры: у них Раиси к гуриям улетел, а Хаменеи – суперстар, того и гляди к нему присоединится. Тегеран еще несколько месяцев будет приходить в себя, а там – глядишь – Израиль окончательно отминаретит ХАМАС и возьмется за Хезболлу. Китайские товарищи и вовсе ведут себя не по-дружески, обнуляя банковский схематоз. Остается северокорейский жировик со своим гнилым вооружением, доставшимся в наследство еще от дедушки Ким Ир Сена. И много им можно настрелять? Хотя создать напряг для Сеула и Токио он способен. И на этом – все. Даже ядеркой толком не помашешь: каждый сеанс шантажа снижает уровень адреналина в организме противника. Ведь если Кремль истерит – значит, вряд ли применит.

Уж сколько раз было сказано: если Запад выделяет такое количество денег Украине – значит, решение по ней принято. Украине не дадут проиграть, а Кремль обречен на поражение. Сейчас вопрос только один: насколько это поражение будет тотальным? Уничтожит ли оно систему, выстроенную большевиками за последние сто лет, или еще даст ей немного помучиться? Сценарий известен: как только рашисты прорвут фронт и союзники поймут, что ВСУ не справляется, а украинцев слишком мало – они в той или иной форме вступят в войну. Насчет ядерки плешивого предупредили все – и Франция, и США, и даже Индия с Китаем: "даже не вздумай!" И здесь либо он пустит ядерную пулю в лоб системе, либо будет довоевывать до частичной капитуляции в Украине с уползанием обратно в пещеру. И вот тут-то начнется самое интересное.

Перестрелка между СВОшниками и местным криминалом, произошедшая на днях в Челябинске, со всей безапелляционностью рисует нам реалии поствоенной пещеры будущего. Урка на урку – кирпич на кирпич. А между ними трусливо уворачивается от пуль "мент позорный", олицетворяющий собой никчемную местную власть и администрацию. СВОшники прибывают с фронта и начинают сбиваться в группы, которые растут как на дрожжах. Наконец, набирается критическая масса "отмороженных возвращенцев", не имеющих в черепе ни барьеров, ни ограничителей. Армия убийц-потрошителей будет формироваться в каждом городе, и однажды вступит в открытый конфликт с местным криминалом. Полиция и Нацгвардия будут бессильны, потому что как для фронтовиков – так и уркаганов они – "мусора поганые, которых надо мочить именем Пригожина". То же самое можно сказать и про местные власти: с ними победившая в уличных боях отморозь расправится с особой жестокостью. Причем, без сострадания со стороны населения. И когда условные "Вагнера" начнут захватывать власть в областных центрах, объявляя свои анклавы независимыми республиками и развешивая на зданиях администраций свои черные пиратские тряпки, стартует парад суверенитетов, который и обнулит центральную власть в Кремле. Возможно, к тому моменту там уже не будет никакого Путина, а может, и будет – это неважно. По всей площади пещеры пронесется смерч насилия, поднятый сотнями тысяч расчеловеченных организмов, контуженных войной. И сложно предсказать, что этот смерч оставит после себя.

Для Запада, который дооформит победу в Украине, установив в Киеве власть переходного периода, проблема России никуда не денется. Выяснится, что всю эту обезумевшую урлу надо держать строго в границах рашистского гетто, не позволяя расплескаться по планете. А постпутинская зомбота – напротив – будет стремиться выползти на Запад в поисках лучшей жизни, притворяясь людьми. А еще нужно будет следить за безопасностью ядерных и иных объектов внутри Ублюдистана. Помимо бешеных вложений в Украину, поверженная скотобаза также потребует ассигнований во имя безопасности. Высунется хитрой жопой из глубины пещеры и немигающим глазом уставится с намеком на апокалипсис: "Не отогреете ли заодно и нашу отмороженную мерзлоту? Ведь в глубине души мы тоже – люди, хотя и каннибалы. Христом Богом просим, а то невзначай полоснем по горлу именем Толстоевского…"