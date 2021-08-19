Призер ОИ из Львова, назвавший украинский язык "псячим", удалился из Facebook

Бронзовый призер олимпийского турнира по стрельбе из лука Дмитрий Грачев, который оскорбительно выразился об украинском языке, удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook. На момент публикации новости страница спортсмена по адресу facebook.com/archergrach недоступна.

Как сообщает издание Zaxid.net, они попытались взять интервью у Грачева, чтобы узнать его позицию по скандалу, но тренер заблокировал журналистку. После этого Дмитрий удалил свою страницу.

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Также не получилось взять комментарий в лучном тире Archerclublviv, где Грачев работает тренером.

37-летний Грачев родился во Львове, учился во Львовском государственном университете физкультуры В 2004 году в Афинах стал бронзовым призером в командных соревнованиях вместе с Виктором Рубаном и Александром Сердюком. В знак благодарности от городской власти получил квартиру во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грачев во время переписки с бывшим народным депутатом Владимиром Вязовским назвал украинский язык "псячим".