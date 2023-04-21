'Причем здесь это?' Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК

Легендарный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выразил недовольство из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования. Член партии "Единая Россия" добавил, что не стал бы соглашаться выступать на турнирах в нейтральном статус.

Видео дня

Об этом Немов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Четырехкратный победитель Игр назвал "дискредитацией нашей страны" рекомендации МОК и сделал вид, что не понимает, почему на фоне войны в Украине санкции особо касаются спортсменов, которые имеют отношения к силовым и военным структурам РФ.

"Думаю, спортсмены будут это решать индивидуально. Но, учитывая те критерии, которые есть, вряд ли кто пойдет на эти условия. Потому что это реально дискредитация – нашей страны, нашего спорта. Это значит, что мы должны отказаться от своей Родины. В разных странах многие спортсмены тоже выступают за военные клубы. И что? Причем здесь это? Мы все в мире выполняем одну и ту же тяжелую работу – хотим прославлять свою страну, свой клуб в том числе. Для меня это больше этический вопрос для каждого спортсмена. Я бы, наверное, не смог выступать по тем критериями, что дал МОК", – сказал Немов.

Накануне во время визита в Киев мэр Парижа Анн Идальго выступила против допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований атлетов из РФ, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессорки также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко обозвал украинцев больными и заявил, что "все время в мире шли войны". А победительница Олимпиады Елена Вяльбе пожаловалась на трудности с захватом Украины и размечталась о том, что мир будет извиняться перед Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!