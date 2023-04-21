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"Причем здесь это?" Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Причем здесь это?' Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК

Легендарный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выразил недовольство из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования. Член партии "Единая Россия" добавил, что не стал бы соглашаться выступать на турнирах в нейтральном статус.

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Об этом Немов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Четырехкратный победитель Игр назвал "дискредитацией нашей страны" рекомендации МОК и сделал вид, что не понимает, почему на фоне войны в Украине санкции особо касаются спортсменов, которые имеют отношения к силовым и военным структурам РФ.

"Причем здесь это?" Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК

"Думаю, спортсмены будут это решать индивидуально. Но, учитывая те критерии, которые есть, вряд ли кто пойдет на эти условия. Потому что это реально дискредитация – нашей страны, нашего спорта. Это значит, что мы должны отказаться от своей Родины. В разных странах многие спортсмены тоже выступают за военные клубы. И что? Причем здесь это? Мы все в мире выполняем одну и ту же тяжелую работу – хотим прославлять свою страну, свой клуб в том числе. Для меня это больше этический вопрос для каждого спортсмена. Я бы, наверное, не смог выступать по тем критериями, что дал МОК", – сказал Немов.

"Причем здесь это?" Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК
"Причем здесь это?" Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК

Накануне во время визита в Киев мэр Парижа Анн Идальго выступила против допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований атлетов из РФ, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессорки также не должны поддерживать войну в Украине.

"Причем здесь это?" Чемпион ОИ из РФ назвал дискредитацией России требования МОК

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко обозвал украинцев больными и заявил, что "все время в мире шли войны". А победительница Олимпиады Елена Вяльбе пожаловалась на трудности с захватом Украины и размечталась о том, что мир будет извиняться перед Россией.

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