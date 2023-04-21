Спортсмены РФ не должны быть на Олимпиаде, если в 2024 году продолжится война, – мэр Парижа Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго не ждет российских спортсменов на летней Олимпиаде-24, которую будет принимать французская столица. Она считает, что представителей страны-агрессора не должно быть на международных спортивных соревнованиях, если в 2024 году еще продолжится война.

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Об этом Анн Идальго заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 20 апреля в Киеве в рамках Международного саммита городов и регионов. Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил личную непреклонную позицию мэра Парижа по недопущению российских спортсменов к Олимпийским играм.

"Очевидно, что государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт или использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии. Именно поэтому важно, чтобы, пока продолжается агрессия, российское государство не имело никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности. , в парижскую площадку - именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года. Госпожа мэр Парижа сегодня еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается агрессия", - сказал Зеленский.

По словам самой Анн Идальго, если в 2024 году Россия все еще будет продолжать атаковать Украину, это означает для Франции, что РФ атакует и общеевропейские ценности.

"На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по моему мнению, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если идет война . Поэтому мы здесь. Мы пытаемся убедить спортсменов, международные федерации и страны. Мы вместе с вами. Мы поддерживаем вас в вашей борьбе. Вы можете рассчитывать на Париж и на меня", – сказала Идальго.

Во время встречи Владимир Зеленский отдельно поблагодарил мэра Парижа Анн Идальго за поддержку вынужденно переселенных украинцев. Президент также напомнил о лидерстве Парижа на энергетическом треке и помощи Украине в прохождении этой сложной зимы.

Президент Украины вручил мэру Парижа Анн Идальго специальное почетное отличие Украины для столицы Франции - "Город-спаситель"

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов РФ и Беларуси в нейтральном статусе и объявил критерии допуска.