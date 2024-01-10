'Прекратите притворяться': в Латвии со словами 'отдайте им их флаг' раскритиковали МОК за допуск россиян к ОИ-2024

Лучший спортсмен Латвии 2022 года фигурист Денис Васильевc раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск россиян к Играм-2024. Бронзовый призер чемпионата напомнил о том, что война в Украине по-прежнему продолжается, а кроме того, до сих пор идут разбирательства относительно допингового скандала с Камилой Валиевой.

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Об этом Васильевc заявил в интервью Sporta Avīze, передает портал jauns.lv. 24-летний фигурист также высмеял условия допуска россиян к международным соревнованиям, назвав бессмысленным нейтральный статус, потому что под ним скрываются только представители страны-агрессорки, о чем все знают.

"Война по-прежнему продолжается, при этом в российском фигурном катании не закончился допинговый скандал. Лично я не могу от души сказать, что все хорошо, будем кататься снова вместе, но все же считаю, что это будет необходимо тогда, когда ситуация политически нормализуется. Согласен с этой идеей, но совершенно не согласен с выбранным временем. Нет такой нейтральной страны. Я бы еще понял, если бы эти спортсмены были выгнаны из своей страны или пострадали в ней, но, нет, под нейтральным флагом идет только одна страна. Тогда прекратите притворяться и отдайте им их флаг", – сказал Васильевc.

Ранее в российском фигурном катании вспыхнул громкий скандал после того, как чемпионка Европы-2020 Алена Косторная задолжала крупную сумму денег дизайнеру своих костюмов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы по фигурному катанию, который 10-13 января проходит в литовском Каунасе, отказался публиковать фотографию россиянки Анастасии Губановой, но затем передумал.

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