ISU 'отменил Россию' перед чемпионатом Европы по фигурному катанию, а затем испугался и передумал. Фотофакт

Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы по фигурному катанию, который 10-13 января в литовском Каунасе, отказался публиковать фотографию Анастасии Губановой. 21-летняя уроженка Тольятти является действующей победительницей континентального первенства.

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Вместо фигуристки, с 2021 года выступающую за Грузию, ISU выложил изображение вице-чемпионки ЧЕ-2023 Луны Хендрикс (серебряный призер).

Такая "отмена России" вызвала истерику у российского тренера Татьяны Тарасовой.

"Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом ее не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права", - сказала Тарасова.

Спустя некоторое время ISU изменил твит, добавив Губанову.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском фигурном катании вспыхнул громкий скандал. Российская фигуристка Алена Косторная задолжала крупную сумму денег дизайнеру своих костюмов. Чемпионке Европы 2020 года пригрозили судом за невыполнение контрактных обязательств, при этом сама спортсменка своей вины не видит.

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