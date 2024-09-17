'Пожалел волк кобылу': в России в истерике потребовали от европейской звезды мирового спорта 'биться за РФ'

Известный российский пропагандист Дмитрий Губерниев выступил с резким осуждением слов пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о том, что ему не хватает соперничества с представителями РФ из-за их отстранения. Комментатор потребовал от лыжника, чтобы тот добиваться восстановления атлетов из страны-агрессорки в соревнованиях.

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Об этом Губерниев эмоционально заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Псевдожурналист, который в марте 2022 года был ведущим Z-концерта с участием чемпионов ОИ из РФ, обвинил Клебо в лицемерии, а также призвал норвежца "проявить гражданскую позицию".

"Это бла-бла и вранье. Если Клебо соскучился, то пусть напишет запрос в норвежскую федерацию с вопросом "Где русские?" А так это все сотрясание воздуха и пуканье в вечность. Соскучился он... Это называется "пожалел волк кобылу". Соскучился, значит, бейся, чтобы у тебя соперники были хорошие. Его страна запретила въезд нашим гражданам. Пусть проявит гражданскую позицию. А так это все вранье и провокация", – сказал Губерниев.

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