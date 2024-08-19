'Ничего хорошего': чемпион мира из РФ, который жаловался на украинцев, устроил нытье из-за смены президента МОК

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил уверенность в том, что приход главы World Athletics Себастьяна Коу на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) не принесет атлетам из РФ ничего хорошего. Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, который цинично высмеивал Ярославу Магучих и жаловался на украинцев, опасается, что британский функционер надолго закроет дорогу его соотечественникам к возвращению в мировой спорт.

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Об этом Шуьенков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 33-летний уроженец Барнаула назвал двукратного чемпиона Олимпиады Коу хитрым функционером и пожаловался на то, что World Athletics не пустила россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

"Коу и ранее уже говорил, что хочет претендовать на пост президента МОК. И если его желания воплотятся в жизнь, то ничего хорошего нам ждать не придется. Во всяком случае, пока идет СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), ничего хорошего не будет, и ждать нормализации, я думаю, придется долго. Коу, в первую очередь, политик, который думает в первую очередь о своих интересах. И он очень хитрый, такой хитрый, что даже представить сложно. Если Коу станет президентом МОК, он нас не отпустит просто так", – сказал Шубенков.

Отметим, что в конце июня Коу посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. "Мировая легкая атлетика заняла очень четкую позицию относительно допуска российских и беларуских спортсменов – мы сказали "нет". Не ради политики, а потому, что было бы немыслимо, если бы их спортсмены соревновались в то время, когда ваши атлеты не могут этого делать должным образом, а ваших тренеров нет рядом", – сказал тогда британец.

Как сообщал OBOZ.UA, российская легкоатлетка Мария Ласицкене опасается выбора Себастьяна Коу президентом МОК.

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