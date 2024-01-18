МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

Спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру. Она будет проведена с участием неназванных независимых организаций.

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Об этом в четверг, 18 января, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. Он добавил, что эксперты, которые проведут проверку, будут высокой квалификации.

"Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций", – сказал Адамс.

Напомним, российских и беларуских спортсменов допустил к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе и лишь в индивидуальных соревнованиях. При этом они не должны иметь никакого отношениях к силовым или армейским структурам.

Ранее лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины со словами "не очень-то и хочется" заявили, что не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запретила спортсменам "умирать и говорить с надеждой" о допуске к ОИ-2024.

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