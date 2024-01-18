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МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,3 т.
МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

Спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру. Она будет проведена с участием неназванных независимых организаций.

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Об этом в четверг, 18 января, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС. Он добавил, что эксперты, которые проведут проверку, будут высокой квалификации.

МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024
МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

"Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций", – сказал Адамс.

МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

Напомним, российских и беларуских спортсменов допустил к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе и лишь в индивидуальных соревнованиях. При этом они не должны иметь никакого отношениях к силовым или армейским структурам.

МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

Ранее лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины со словами "не очень-то и хочется" заявили, что не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

МОК принял новое решение по допуску россиян к Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запретила спортсменам "умирать и говорить с надеждой" о допуске к ОИ-2024.

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