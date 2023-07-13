Потомок самого сильного человека планеты погиб в боях под Кременной: растил двух дочерей после смерти жены

Ожесточенные бои с российскими окупантами под Кременной забрали жизнь украинского защитника-тяжелоатлета Ивана Завольского. Старший стрелок 4-го десантно-штурмового отделения 95-й десантно-штурмовой бригады погиб 25 июня 2023 года в результате артиллерийского обстрела в Луганской области.

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Боец из Ужгорода был потомком самого сильного человека планеты XX века Ивана "Кротона" Фирцака, который валил соперников одним ударом, гнул руками из гвоздей сувениры и своей мощью покорил королеву Великобритании.

Один из наследников украинского "Кротона" Иван Завольский родился 13 июня 1980 года в Ужгороде в дружной многодетной семье. Рос с тремя сестрами и много времени уделял спорту. Иван очень гордился своим родством Фирцаком и сам занимался тяжелой атлетикой – побеждал и становился призером различных соревнований, получил звание кандидата в мастера спорта.

Но спорт не стал делом жизни Ивана, хотя и был ее важной частью. Ужгородец оказался талантливым столяром. Те, кто знал Завольского, говорили, что у него были просто золотые руки. Какое-то время он работал за границей и постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки.

В 21 год Иван впервые стал отцом, а через 9 лет у него родилась вторая дочь. В своих девочках он не чаял души – семья всегда была смыслом и стимулом для ужгородского силача.

"Однако его жизнь была непростой, в 37 похоронил жену и с достоинством воспитывал и поставил на ноги двух дочерей. При этом никогда не отказывал в поддержке и помощи тем, кто к нему обращался, даже в самые трудные времена умел поддержать и словом, и делом. Впоследствии судьба подарила ему встречу с женщиной, снова сделавшей его счастливым", – говорится в заявлении Ужгородского городского совета.

С первых дней полномасштабной войны с Россией Иван стал волонтером и много помогал пострадавшим от агрессии РФ. Однако в какой-то момент решил, что больше не хочет быть наблюдателем. Тяжелоатлет отправился на фронт, чтобы защищать Украину и свою семью с оружием руках.

В рядах ВСУ ужгородец взял позывной "Танк", который полностью отвечал его характеру – даже на фронте побратимы Завольского чувствовали себя рядом с ним, как за каменной стеной. 13 июня защитнику исполнилось 43 года.

А 25 июня в Луганской области Иван встретил свой последний бой... Старший стрелок 4-го десантно-штурмового отделения 95-й десантно-штурмовой бригады погиб в боях под Кременной, попав под вражеский обстрел.

У украинского защитника остались две дочери – старшая Анастасия и младшая Валерия.

"Отец был светлым человеком, добрым и преданным. У него была сложная судьба и не каждый бы выдержал подобное. Он был сильным, самым сильным человеком в моих глазах. Он – мой Кротон. Мой отец. Моя опора и поддержка. Мой защитник. Мой Герой, моя Гордость и моя Душа. Вместе с ним остановилась частица моего сердца, которая навеки будет принадлежать только ему", – написала после гибель отца Анастасия Завольская.

"В жизни бывает всякое. Я обижалась на него и оскорбляла его. Он не был идеальным отцом, я не являлась идеальной дочерью. Но я всегда знала, что он любил нас всей душой. И я его люблю безгранично. Мы, возможно, не говорили этого друг другу, не умели проявить свою любовь, но это так и никак иначе", – подчеркнула старшая дочь.

Анастасия рассказала, что отец всегда хотел, чтобы его дочери, его принцессы им гордились. Он хотел быть их героем, хотел доказать, что у них – лучший отец.

"Жаль, что я понимаю это только сейчас. Мы гордимся тобой, папа. И сделаем все для того, чтобы ты гордился нами. Ты оставил мне наше главное сокровище и знаю, у тебя нет сомнений, что я его сохраню. Ты – наш ангел и всегда будешь где-то рядом. Пока будет биться мое сердце, я буду вечно гордиться и помнить тебя", – пообещала Анастасия.

На прощание с Иваном Завольским в Ужгороде пришли родные и близкие, друзья и военнослужащие, мэр города Богдан Андреев, духовенство и жители общины. После заупокойной литургии траурное шествие прошло к Холму Славы, где героя похоронили с военными почестями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про украинского силача, которого "похоронили" в СССР. Невероятный "Кротон" завалил быка голыми руками и пробил грудную клетку чемпиону Британии.

Также мы сообщали, что призер чемпионата мира погиб на фронте, добровольно вступив в ряды ВСУ.