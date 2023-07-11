Призер чемпионата мира погиб на фронте, добровольно вступив в ряды ВСУ

Мастер спорта международного класса по фехтованию Денис Борейко отдал свою жизнь за Украину в бою с российскими оккупантами. Младший лейтенант ЗСУ и известный днепровский тренер погиб 3 июля 2023-го. Спортсмену и защитнику было 34 года.

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Борейко был чемпионом Украины по фехтованию, призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров, а также мастером спорта международного класса. После окончания активной карьеры Денис стал одним из основателей и первым тренером фехтовального клуба Liberte в Днепре.

С первых дней полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Борейко помогал украинским военным и территориальной обороне Днепра. А в марте 2022 года спортсмен и тренер и сам добровольно присоединился к силам обороны страны, сменив спортивное оружие на боевое.

Почти 16 месяцев Борейко защищал Украину и своих родных от российских оккупантов, однако 3 июля 2023 года 34-летний наставник погиб…

"Война забирает лучших! Светлых, добрых, искренних и отважных. Денис был чудесным человеком", – отреагировала на смерть тренера его знакомая Елена Позднякова.

Похороны пройдут 13 июля на Краснопольском кладбище Днепра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший футболист, который числился пропавшим без вести, погиб под обстрелом. Жизнь воспитанника львовских "Карпат" оборвал вражеский артиллерийский снаряд. Теперь спортсмену и защитнику навсегда 37 лет.

Также мы рассказывали, что киевский альпинист, недавно ставший отцом, погиб в бою с оккупантами. Он 15 минут сдерживал огонь противника, что позволило 17 побратимам вернуться с задания живыми.

А 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из окружения побратимов. Молодой харьковский ватерполист был воином спецподразделения ГУР Минобороны Kraken с позывным "Шеф". И во время своего последнего боя помогал эвакуировать из-под вражеского огня раненых побратимов.

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