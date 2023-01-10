Украинский силач, которого ''похоронили'' в СССР: завалил быка голыми руками и пробил грудную клетку чемпиону Британии

Украинец Иван "Кротон" Фирцак стал мировой звездой первой половины XX века. Борец, боксер, боец свободного стиля, невероятный силач и артист цирка покорял и обычных зрителей, и королевских особ. В 1928 году его признали самым сильным человеком планеты. Некоторые силовые трюки Кротона до сих пор никто не повторил. И несмотря на все старания, стереть память о легендарном богатыре советская власть не смогла.

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OBOZREVATEL решил рассказать самые яркие истории из жизни Фирцака-"Кротона", которые дошли до наших дней. Тут стоит вспомнить и удивительные цирковые трюки, которые исполнял Иван Сила, и поединок с быком, и подарок от королевы Великобритании.

ПРИНЕС КОРОВУ. Иван родился в 1899 году в селе Белки на Закарпатье. Говорили, что свое силу он получил по наследству – его дед Иван однажды убил медведя ударом бревном и мог сдвинуть с места деревянный дом. А внук, будучи подростком, принес домой на своих плечах корову, которая поранила ногу и не могла идти. За это парень получил прозвище Иван Сила. Также он мог спокойно держать на вытянутых руках 30-литровые чугунные бидоны с молоком.

ГРУЗЧИК. В 20 лет обладавший невероятной силой Фирцак отправился на заработки в Чехословакию, работал грузчиком на заводе и железнодорожном вокзале Праги. При этом у него оставалось время на спорт. В 1922 году 23-летний украинец стал первым грузчиком, который выиграл чемпионат Чехословакии по тяжелой атлетике, подняв вес 150 кг. Затем стал первым номером страны по рукопашному бою. Также Фирцак 70 раз побеждал в соревнованиях по гиревому спорту и ухитрился выиграть конкурса красоты тела в Париже.

ГВОЗДИ ОТ КРОТОНА. Покинув любительский спорт, Фирцак стал звездой известного пражского "Герцферт-цирка", с которым он выступил в 64 странах мира. И везде – с аншлагом. Украинца встречали овациями в Вене, Берлине и Вашингтоне, где силач рвал железные цепи, жонглировал гирями и штангами, зубами тащил грузы.

Одной из фишек Ивана, как сказали бы сегодня, были 20-сантиметровые гвозди, которые он забивал голыми руками, затем вытягивал зубами, гнул пальцами, делал из них различные фигуры, которые потом раздавал на память зрителям. За свою феноменальную силу и невероятные трюки, часть из которых не могут повторить даже сегодня, Фирцаку дали имя античного героя-силача Кротона.

ЖЕЛЕЗНОЕ СЕРДЦЕ. Огромной популярностью у зрителей пользовался номер Кротона "Грудь вместо наковальни", когда огромную глыбу крушили прямо на груди у Ивана. При этом он мог лежать на толченом стекле со своим тяжелейшим грузом.

А дамы, занимавшие места в первых рядах, ждали номер "Железное сердце", когда Иван клал себе на плечи трехметровый рельс, четверо ассистентов свешивались на нем, пытаясь согнуть. А когда им это не удавалось, Фирцак руками выгибал из рельса сердце и со стеснительной улыбкой дарил дамам.

ЧЕЛОВЕК ПОД КОЛЕСАМИ. Во время гастролей в США Иван выполнил эффектный рекламный трюк, поразив даже разбалованную заокеанскую публику: силач лег на землю, а легковой автомобиль переехал через его горло. Фотография этого номера облетела страницы американских газет. Фирцак решил добавить трюк в свою программу под названием "Человек под колесами машины".

Номером украинцы были поражены не только рядовые американцы. Слава о силаче дошла и до владельцев концерна "Форд", которые в 1927 году в знак своего восхищения и уважения подарили Фирцаку именной автомобиль.

БРИЛЛИАНТЫ КОРОЛЕВЫ. Не устояла перед Кротоном и королева Великобритании, которая пригласила труппу во главе с Иваном показать свою знаменитую программу в пятитысячном зале цирка Тауэр. Чтобы впечатлить королеву украинец тащил цепью грузовую машину, набитую людьми. А также по просьбе Ее величества вышел в ринг против местного чемпиона супертяжелого веса по боксу Джона Джексона.

Бой закончился трагедией для Джексона. Кротон немного не рассчитал силу и проломил Джону грудную клетку, а у украинца от такого мощного удара треснула кожаная рукавичка. Джексона забрали в больницу, боксер выжил, но не пережил такого поражения и выбросился из окна многоэтажного дома. А фанаты Джона в отместку напали на Фирцака, проломив ему голову.

Иван сумел выжить даже после открытого перелома черепа, но врачи вынуждены были имплантировать золотую пластину в его поврежденную кость. После этого силач два месяца ходил с забинтованной головой и в дальнейшем вынужден был выступать в парике. А королева Англии в качестве компенсации и в честь победы над чемпионом подарила ему уникальный пояс, манжеты и шлем, украшенный бриллиантами и рельефным изображением львов.

40 ЯИЦ НА ЗАВТРАК. Борцовские навыки, щедрые природные данные и сила воли помогли Кротону одержать победу и над известным японским борцом Токедзо, который был на 20 кг тяжелее Ивана, и над популярным в Бразилии мастером капоэйры.

Кто только не пытался раскрыть секрет мощи Ивана Силы. Даже внимательно изучали, что ест самый сильный человек планеты. Французская пресса утверждала, что на завтрак 160-килограмовый богатырь съедал яичницу из 40 яиц! Как-то в Вене украинца арестовали за аварийную ситуацию на дороге. Денег на штраф у него не нашлось, силача посадили в камеру, но он легко то ли выломал решетку, то ли разогнул ее руками, и полиция решила отпустить Фирцака.

НА БЫКА. После работы в цирке вместе с женой, чешской гимнасткой Руженой Зикловой, Кротон решил создать собственную странствующую труппу, которая очень эффектно добилась разрешения на выступление в Испании. Чтобы устраивать публичные развлечения, украинцу нужно было получить лицензию. Но заммэра одного из провинциальных городков потребовал у Ивана доказательство его умений.

"Где показывать? На Пиренейском полуострове мужчины демонстрируют это на арене. Туда еще быка выпускают", – ответил Кротону чиновник. Иван Сила отказался от пик и шпаг, которыми пользовались местные тореадоры, и пошел на быка с голыми руками. Трибуны были переполнены. Говорят, вызвали даже две брички с врачами: одна – для приезжего "безумца", другая – для синьор, которые могут потерять сознание.

Закарпатский гигант немного поигрался с быком для зрителей, а затем одной рукой схватил животное за зашеек, прижал к груди, а другой – вырвал ближайший рог. Арена охнула, бык от болевого шока потерял сознание, а затем и умер. Иван закинул тушу на плечи и отнес в ближайший ресторан, где попросил приготовить быка специально для не верившего в него заместителя мэра. Кротону тут же выписали все лицензии.

РАЗБИТЫЙ ФОРД. Ближе к 40 годам Ивану надоело скитаться по миру, его потянула в родное село на Закарпатье. Фирцак расторг 10-летний контракт с цирком ранее оговоренного срока, выплатив через суд компенсацию в 100 тысяч крон, и в конце 30-х с женой и 8 детьми вернулся домой. Но там многое изменилось почти за 20 лет странствований.

А во время оккупации Закарпатья Венгрией в 1939 году новые власти захотели конфисковать у Фирцака его памятный автомобиль "Форд". Так силач предпочел разбить его кувалдой. За что спортсмена избили и на какое-то время бросили в тюрьму.

25 ЛЕТ ЛАГЕРЕЙ. Пришедшая на Закарпатье советская власть попыталась нивелировать все достижения всемирно известного силача, а легендарные истории представить не более, чем глупыми выдумками. Еще один украинский герой им совершенно не был нужен. НКВД конфисковало у Кротона все его призы, награды и даже фотографии. А старшего сына приговорили к 25 годам лагерей. Иван Фирцак-младший готовился в наследники Кротона – с детства выступал с ним в паре и был чемпионом УССР по боксу в первые послевоенные годы.

Однако18-летний парень был осужден по сфабрикованному делу о принадлежности к ОУН. Из 25 лет он отсидел в сталинских лагерях почти восемь. А его отцу пришлось зарабатывать деньги все теми же выступлениями – он ездил по селам и созывал в местный клуб всех желающих. Он все еще мог гнуть арматуру, поднимать по несколько человек и двигать авто. Вот только билет на его представления стоил уже 20 копеек...

Также Фирцак передавал свои знания и умения молодежи, открыв кружок тяжелой атлетики и основав цирковую школу силовых искусств. Многие его ученики завоевывали различные титулы на соревнованиях по тяжелой атлетике.

ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА. Легендарного Ивана Силы не стало 10 ноября 1970 года. Золотая пластина в голове богатыря нуждалась в замене. Однако советские власти не нашли возможность выпустить на лечение за границу самого сильного человека планеты. Без операции рана под пластиной начала загнивать. Врач, регулярно приезжавший к спортсмену из Иршавы, очень хотел помочь, но не смог ничего сделать.

На похороны Кротона пришло не только все село Белки и жители окрестных поселков, но и много известных спортсменов своего времени. И как не старались в СССР убить память о невероятном силаче, не смогли. О нем пишут книги, сняли фильм и передают легенды про Ивана Силу из поколения в поколение.

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