Чемпионка мира из РФ заговорила о чувстве стыда за Россию

Чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланда Чен раскритиковала российских функционеров за то, что они пытаются удержать тех спортсменов, которые хотят сменить гражданство. Она назвала таких атлетов второсортными, за которых "стыдно даже цепляться".

Видео дня

Об этом Чен заявила в интервью порталу Metaratings. Победительница мирового первенства в Барселоне-95 в тройном прыжке добавила, что звездные спортсмены и лидеры своих сборных не уезжают из страны-агрессора. Кроме того, она осудила идею требовать компенсацию с атлетов за подготовку при смене спортивного гражданства.

"Я бы вообще не реагировала на заявления о смене спортивного гражданства. Хочется людям ехать – ради бога. Зачем нам выдумывать компенсации, цепляться за людей, которые хотят уехать? Ну что мы, не уважаем себя, что ли? Это их жизнь, их судьба, пусть они ею и занимаются. Это даже стыдно для такой могучей спортивной державы – цепляться за каких-то второстепенных спортсменов, которые собираются уехать", – сказала Чен.

Интересно, что ранее она призывала приставлять к российским спортсменам надзирателей, чтобы атлеты не подписывали документы с осуждением войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!