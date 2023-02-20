Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в критическом состоянии. У бывшего партнера предательницы Украины Татьяны Навки поражена четверть головного мозга – есть кровоизлияние и образование гематом.

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Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать дальнейшие осложнения.

Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях мозга Костомарова. Кроме того, у победителя Игр-2006 в Турине развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле, где также зафиксирован отек. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января в одну из больниц Москвы. Он был введен в состояние искусственной комы, после чего его тело буквально начало синеть. Через месяц спортсмен лишился стоп, а затем ему отрезали и кисти рук.

После начала полномасштабной войны России против Украины Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала. 13 декабря минувшего года он за поддержку войны против нашей страны попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я никаких претензий не имею, это попросту политика Зеленского и вот этой американской западной пропаганды. Мне плевать на Зеленского", – заявил в ответ Z-патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Костомаров был повторно введен в состояние искусственной комы, а врачи оценивали шансы на его выздоровление как очень низкие.

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