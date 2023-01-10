Крайне тяжелое состояние: чемпион ОИ из РФ, который поддержал войну в Украине, попал в реанимацию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который поддержал военное вторжение своей страны в Украину, был госпитализирован в ночь на 10 января. Бывший партнер жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Видео дня

Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash. По его данным, рано утром Костомарову стало хуже. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Госпитализацию победителя Олимпиады-2006 подтвердил другой российский экс-фигурист Илья Абербух. "Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония", – сказал он.

После начала полномасштабной войны России против Украины 45-летний Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах, это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

13 декабря минувшего года Костомаров за поддержку войны против нашей страны попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я никаких претензий не владею, мне будто, это попросту политика Зеленского и вот этой американской западной пропаганды. Мне плевать на Зеленского", – заявил в ответ Z-патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка мира в танцах на льду и предательница Украины Татьяна Навка нарвалась на травлю со стороны россиян после "непатриотичного поступка". Ранее Навку обвинила в воровстве известная художница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!