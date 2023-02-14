Сепсис и гангрена: чемпион ОИ и экс-партнер жены Пескова, поддержавший войну в Украине, перенес еще одну ампутацию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес операцию по удалению кистей рук. Это уже вторая ампутация конечностей у победителя Игр-2006 в танцах на льду в паре с предательницей Украины Татьяной Навкой – неделю назад он лишился стоп.

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Об этом пишет пропагандистское издание "Комсомольская правда". На фоне коронавируса, у Костомарова, который активно поддерживал войну в Украине, развился сепсис, начался некроз в конечностях, что переросло в гангрену.

Медикам ничего не оставалось, как ампутировать стопы и кисти бывшего фигуриста. Отмечается, что состояние 46-летнего уроженца Москвы в последнее время постоянно ухудшалось. В частности, Костомаров не может говорить.

В то же время, по данным пропагандистов с Telegram-канала Mash, Z-патриоту ампутировали лишь несколько пальцев.

После начала полномасштабной войны России против Украины Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

13 декабря минувшего года Костомаров за поддержку войны против нашей страны попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я никаких претензий не имею, это попросту политика Зеленского и вот этой американской западной пропаганды. Мне плевать на Зеленского", – заявил в ответ Z-патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января в одну из больниц Москвы. Он был введен в состояние искусственной комы, после чего его тело буквально начало синеть.

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