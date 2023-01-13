''Тело начало синеть'': чемпион ОИ и экс-партнер жены Пескова введен в кому. Он говорил, что ''Россия никогда никого не трогала''

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был введен в состояние искусственной комы после того, как попал в реанимацию в ночь на 10 января. Бывший партнер Татьяны Навки, который поддержал войну в Украине, подключен одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Видео дня

Об этом информирует российский таблоид "Стар Хит". По его данным, за последние несколько дней состояние Z-патриота значительно ухудшилось, а врачи не берутся давать прогнозы. При этом у Костомарова, выигравшего с Навкой Олимпиаду-2006, начало синеть тело.

"В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа. Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации. Это самое сильное отделение в Коммунарке, только там есть аппараты ЭКМО. Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии – возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было", – рассказал собеседник издания.

Отметим, что после начала полномасштабной войны России против Украины 45-летний Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

За поддержку войны против нашей страны он попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. "Я никаких претензий не имею, это попросту политика Зеленского и вот этой американской западной пропаганды. Мне плевать на Зеленского", – заявил в ответ Z-патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка мира в танцах на льду и предательница Украины Татьяна Навка нарвалась на травлю со стороны россиян после "непатриотичного поступка". Ранее Навку обвинила в воровстве известная художница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!