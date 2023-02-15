Шансов мало: чемпион ОИ, говоривший, что ''Россия никогда не нападала'', вновь введен в кому

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был повторно введен в искусственную кому. Состояние бывшего партнера предательницы Украины Татьяны Навки резко ухудшилось после повторной операции по ампутации конечностей.

Видео дня

Неделю назад Костомаров, который поддерживает войну в Украине, лишился стоп. А накануне ему отрезали и кисти рук. Сразу после этого у бывшего спортсмена резко поднялась температура и он был введен в медикаментозный сон, пишет сайт "Пятого канала".

Победитель Игр в Турине-2006 не может самостоятельно дышать, он снова был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи опасаются за состояние левого легкого спортсмена из-за развития фиброза.

Врач-терапевт Ирина Ярцева отметила, что прогнозы относительно выздоровления Костомарова неоптимистичные. "Больше шансов, что он не выкарабкается. А если у него и получится, он будет физически и психологически истощен. Чтобы он выжил, должно произойти чудо", – поделилась она своим мнением.

После начала полномасштабной войны России против Украины Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист никогда ни на кого не нападала. 13 декабря минувшего года он за поддержку войны против нашей страны попал в санкционный список Верховной Рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я никаких претензий не имею, это попросту политика Зеленского и вот этой американской западной пропаганды. Мне плевать на Зеленского", – заявил в ответ Z-патриот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января в одну из больниц Москвы. Он был введен в состояние искусственной комы, после чего его тело буквально начало синеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!