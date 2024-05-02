"Полный саботаж": лидеры сборной Украины по волейболу отказались играть за команду. Им грозит дисквалификация

Лидеры сборной Украины по волейболу отказались приезжать в стан национальной команды для участия в Золотой Евролиге-2024. Шесть игроков, среди которых капитан Олег Плотницкий и один из лучших бомбардиров команды Василий Тупчий, сослались на необходимость залечить повреждения.

Об этом информирует "Суспильне Спорт". Плотницкий объяснил, что не видит смысла сейчас участвовать в Золотой Евролиге, так как ранее команда выполнила все поставленные задачи – квалифицировалась на чемпионат Европы-2026 и первенство мира того же года.

"Отдыхаем сейчас. Есть несколько идей, но я не могу о них рассказать. Хочется восстановиться. Надо проверить колени, опять же. И вообще провериться после сезона, мне кажется, что так тяжеловат был. Я не приеду туда. И в команде, и в руководстве это знают. Сейчас, мне кажется, что лучше сделать паузу. Тем более, если в этом году есть возможность – мы играем только Золотую Евролигу. На чемпионат Европы мы квалифицировались, на чемпионат мира тоже", – сказал Плотницкий.

В ответ президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник обвинил игроков в нежелании играть за сборную по выдуманным причинам и пригрозил санкциями.

"Написали заявления, прикрепленные справками от одного и того же врача, что им нужно лечиться. Там идет полный саботаж, но ничего, будем играть без них. Будет ли какое-нибудь наказание игрокам, которые не приедут 3 мая? Обязательно. Мы будем собирать исполком .У нас четко прописано, что игрок национальной сборной должен появиться по вызову на сборы. Если по неуважительной причине он не появился, то клуб, за который он играет, будет оштрафован на 20 тысяч гривен, а игрока дисквалифицируют", – пояснил глава федерации.

Розыгрыш Золото Евролиги-2024 пройдет с 17 мая по 16 июня. Соперниками "сине-желтых" на первом этапе будут команды Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Бельгии и Португалии. В минувшем сезоне наша команда проиграла в финале Турции 2:3.

Отметим, что это уже не первый скандал в мужской волейбольной сборной Украины. В минувшем году перед турниром претендентов на вход в Лигу Наций игроки также устроили демарш, не согласившись с федерацией по вопросам премиальных.

Как сообщал OBOZ.UA, комментатор украинского телевидения Виталий Волочай резко высказался в адрес волейболистов сборной Украины, которые потребовали повышения премиальных.

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