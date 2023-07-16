Игроки отказываются выступать за сборную Украины по волейболу, требуя больше денег, – журналист

В соцсетях на странице капитана сборной Украины по волейболу Олега Плотницкого появился текст, в котором он предупреждает, что некоторые игроки могут бойкотировать ближайшие матчи. В качестве причины называется "разногласие в базовых моментах между командой и руководством Федерации волейбола Украины (ФВУ)".

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Журналист Андрей Сенькив у себя в Twitter сообщил, что волейболисты шантажируют руководство, требуя повышения зарплаты "ибо находятся в лагере сборной по несколько месяцев".

"Фактически волейболисты отказываются играть за сборную перед турниром претендентов на вход в Лигу Наций (27-30 июля в Катаре), а также на Евротурнир, который состоится с 28 августа по 16 сентября", – написал Сенькив.

Позже журналист добавил подробности, отметив, что в этом году с мая по октябрь шли подряд много турниров: Евролига, турнир претендентов, Евро, квалификация на Олимпиаду.

"Игроки сборной хотят получать больше денег. Потому что находятся в лагере сборной по несколько месяцев. За выход финал Золотой Евролиги должна быть премия от Европейской конфедерации волейбола. Пока ее не было - деньги еще банально не дошли от организации. И это тоже проблема", - отметил он. Сеньков.

Президент ФПУ Мельник так говорит в интервью о поражении в финале Евролиги:

"Перед этим финалом наша команда немного подсела физически. Также нам не хватило стойкости, чтобы выдержать это давление. Жаль, потому что, судя по личному общению, уверенности в себе нашим игрокам хватает", приводит слова Мельника Сенькив, добавив, что это также то, что очень раздражает команду.

Журналист сообщил, что размер премий-зарплат по мнению игроков низкий – а требования очень высокие.

"15 июля вечером состоялся разговор между пулом игроков сборной, руководством ФПУ и "Эпицентра". Но стороны ни к чему не пришли. И игроки банально вышли из беседы – никакого понимания и дальше нет. Этот пост в публичной плоскости – фактически шантаж к федерации", - комментирует ситуацию журналист.

Сенькив предполагает, что пока точек соприкосновения нет, значит, пул игроков с Плотницким, Семенюком и другими не будет играть за сборную на турнире претендентов и на Евро.

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