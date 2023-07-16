'На передовой платят хорошие деньги'. Комментатор поставил на место игроков сборной Украины за требование повысить зарплату

Комментатор украинского телевидения Виталий Волочай резко высказался в адрес волейболистов сборной Украины, которые потребовали повышения зарплаты. Информацию о скандале в национальной команде накануне опубликовал журналист Андрей Синькив.

Видео дня

Волочай порекомендовал тем игрокам, которые хотят побольше денег, подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

"На передовой платят хорошие деньги. Топ-спортсмены Украине могут быть полезны играя за сборную, все. Если вы не играете за сборную – Вы пользы для Украины не приносите. Вы никому не интересны", – написал Волочай у себя в Telegram-канале.

Комментатор добавил, что решение устроить шантаж Федерации волейбола Украины – это очень плохой выбор для Олега Плотницкого, Семенюка и других игроков.

"Очень невовремя. Очень оторвано от реальности Украины…" – подытожил Волочай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!