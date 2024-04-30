'Полечу в Дубай, а вы будете прятаться в подвалах': чемпионка Украины оскорбила днепрян и получила ответку

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова стала фигуранткой грандиозного скандала. 22-летняя спортсменка и модель из Днепра публично оскорбила украинцев, назвав их "пустым местом", а также с восторгом размечталась о новых ракетных ударах России по родному городу.

Соответствующие заявления Алейникова сделала на своей странице в социальной сети Instagram, пишет портал opentv.media. Дочь вице-чемпионки Олимпиады-96 и депутатки от партии "Слуга народа" в Днепропетровском областном совете Дины Мифтахутдиновой начала насмехаться над соотечественниками, которые переживают войну.

"Я, может, завтра полечу в Дубай. Буду там пить кокос, ходить по магазинам и прекрасно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвалах. Вы пустое место и ничего не решаете. Поэтому сидите молча. Вам от России еще так прилетит, вы очухаетесь, будете тут г***о убирать", – сказала Алейникова.

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Любопытно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину спортсменка публиковала посты в поддержку страны с национальной символикой. Жители Днепра заподозрили Алейникову в коллаборационизме и предположили, что она уже сбежала за границу. Они посоветовали ей не возвращаться в город.

"П****ц тебе в Днепре. Жди. Мы такое не прощаем", "Необразованное, невоспитанное, ограниченное тупенькое животное. Позор родителям, их позор. Мусор нашей страны, к сожалению", "А могла и дальше жировать. Нужно было только молчать", "Прикольно, что у нее в профиле написано "помни о смерти". Иронично выходит", – пишут в комментариях.

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