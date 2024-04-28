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Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами "Слава России". Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,1 т.
Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами 'Слава России'. Видео

В Таганроге задержан трехкратный чемпион России по самбо и победитель Кубка ЦСКА по дзюдо Богдан Шеховцов. 18-летний спортсмен является уроженцем Украины, откуда переехал в 2014 году.

Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами "Слава России". Видео

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до семи лет колонии. Также решается вопрос о привлечении его по 228-й статье, связанной с наркотиками.

Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами "Слава России". Видео

Предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Шеховцов якобы работал на наркошопы, для которых выбивал деньги из должников.

Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами "Слава России". Видео

Шеховцов нападал на жителей Ростова-на-Дону, бросал их на асфальт (видео 18+), ломал им пальцы (видео 18+), бил в голову и обливал зеленкой. Свои действия спортсмен выкладывал в Telegram-канал RACKOL.

Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами "Слава России". Видео

В одном из постов Шеховцов сфотографировался со вскинутой рукой на фоне Кремля: "Кому еще не слабо зигануть на Красной площади?".

Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами "Слава России". Видео

Во время задержания подозреваемый в футболке с надписью "Время быть сильным" извинился на камеру, закончив речь словами "Слава России":

"Извините за такие деяния, такие как пропаганда нацизма, зигования, нападения на людей, разбои, беспредел и мошенничество. Я избивал людей, которые кидали закладки, но при этом сам употреблял наркотики. Приношу извинения, что так вел себя в России [перед этим он запнулся и хотел сказать "в вашей стране"]. На самом деле очень люблю эту страну и горжусь ей. Слава России", - заявил Шеховцов.

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