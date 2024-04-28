Трехкратный чемпион РФ, предавший Украину, избивал на улицах россиян. Извинился со словами 'Слава России'. Видео

В Таганроге задержан трехкратный чемпион России по самбо и победитель Кубка ЦСКА по дзюдо Богдан Шеховцов. 18-летний спортсмен является уроженцем Украины, откуда переехал в 2014 году.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до семи лет колонии. Также решается вопрос о привлечении его по 228-й статье, связанной с наркотиками.

Предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Шеховцов якобы работал на наркошопы, для которых выбивал деньги из должников.

Шеховцов нападал на жителей Ростова-на-Дону, бросал их на асфальт (видео 18+), ломал им пальцы (видео 18+), бил в голову и обливал зеленкой. Свои действия спортсмен выкладывал в Telegram-канал RACKOL.

В одном из постов Шеховцов сфотографировался со вскинутой рукой на фоне Кремля: "Кому еще не слабо зигануть на Красной площади?".

Во время задержания подозреваемый в футболке с надписью "Время быть сильным" извинился на камеру, закончив речь словами "Слава России":

"Извините за такие деяния, такие как пропаганда нацизма, зигования, нападения на людей, разбои, беспредел и мошенничество. Я избивал людей, которые кидали закладки, но при этом сам употреблял наркотики. Приношу извинения, что так вел себя в России [перед этим он запнулся и хотел сказать "в вашей стране"]. На самом деле очень люблю эту страну и горжусь ей. Слава России", - заявил Шеховцов.

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